Moedas globais: dólar recua com sinais de enfraquecimento da economia americana

O dólar perdeu força frente às principais moedas globais nesta quinta-feira, 29ç, pressionado por dados mostrando enfraquecimento da economia dos Estados Unidos. A divisa americana devolveu os ganhos obtidos durante a madrugada, à medida que o entusiasmo gerado pela decisão judicial de ontem contra a política tarifária do presidente Donald Trump perdeu força ao longo do dia. No fim da tarde, uma corte de apelação acolheu recurso do Executivo americano, congelando os efeitos da medida de ontem enquanto a Corte analisa os argumentos das partes.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, caiu 0,60%, a 99,272 pontos. Por volta das 16h50 (horário de Brasília), o dólar caía para 144,12 ienes, enquanto o euro avançava para US$ 1,1371 e a libra era negociada em alta, a US$ 1,3498.