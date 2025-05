Gripe aviária: 25 alertas, 23 descartes e duas suspeitas no Ceará

Os casos são de dois municípios do Estado, Icapuí e Quixadá. As amostras dos animais foram enviadas para passarem por testes

Segundo informações da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), foram identificados sintomas, no Icapuí, em uma ave silvestre migratória da espécie batuiruçu-de-axila-preta (Pluvialis squatarola), e, no Quixadá, em uma galinha de subsistência.

As amostras dos animais foram enviadas para passarem por testes no laboratório oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), entretanto, os resultados ainda não estão disponíveis.



23 suspeitas de gripe aviária já foram descartadas no Ceará

Ao todo, de acordo com o Mapa, das 25 notificações de suspeitas da doença realizadas no Estado, em 15 foram identificados sintomas nos animais.

Nestas foram coletadas amostras que, após passarem por testes, 13 apresentaram resultados negativos.