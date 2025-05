Curva do DI segura Ibovespa, que cai 0,25%, aos 138,5 mil pontos

Na B3, o giro voltou a se enfraquecer nesta quinta-feira, a R$ 18,0 bilhões. Na semana, o Ibovespa avança 0,51% e, no mês, tem ganho de 2,57% - no ano, sobe 15,17%.

O Ibovespa teve um dia de variação contida, de cerca de 1,1 mil pontos entre a mínima (137.993,33) e a máxima (139.108,26) da sessão, em que fechou em leve baixa de 0,25%, aos 138.533,70 pontos, com novos dados sobre o mercado de trabalho doméstico, aquecido, colocando alguma pressão sobre a curva do DI desde a manhã, apesar do dia de recuo para os rendimentos dos Treasuries, nos Estados Unidos. Em Nova York, os principais índices de ações registraram alta entre 0,28% (Dow Jones) e 0,40% (S&P 500). Aqui, o dólar caiu 0,50%, a R$ 5,6670.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais cedo, a notícia de que o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA anulou as ordens tarifárias "recíprocas" do presidente Donald Trump contribuía para embalar a abertura dos negócios, mas o entusiasmo global foi diluído ao longo do pregão, com os investidores passando a avaliar os impactos jurídicos e econômicos da decisão. Em Londres e Nova York, o petróleo cedeu em torno de 1,5% na sessão. No Brasil, depois do sólido Caged de abril, divulgado na tarde de ontem, o foco esteve concentrado em nova leitura forte sobre o mercado de trabalho doméstico, pela Pnad Contínua, nesta manhã, com efeito sobre a curva de juros futuros.

"A taxa de desemprego no trimestre até abril confirma que o mercado de trabalho segue aquecido, mas com sinais de desaceleração no ritmo de geração de vagas", avalia Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. "A criação de empregos formais e a alta nos rendimentos reais são pontos positivos, mas a subutilização ainda elevada mostra que há folgas no mercado", acrescenta. "Para garantir um avanço mais robusto, será necessário maior previsibilidade fiscal, redução dos ruídos políticos e incentivo à formalização, com foco em produtividade."

"Apesar de alguns indicadores mostrarem uma leve desaceleração no ritmo de expansão no mês, seguem em patamares historicamente elevados, o que tende a sustentar o consumo e representa um desafio adicional à condução da política monetária, sobretudo diante da persistência inflacionária no setor de serviços", observa Rafael Perez, economista da Suno Research.

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril de 2025 ficou em 6,6%, conforme a leitura da Pnad Contínua, abaixo das expectativas do mercado. "Trata-se de uma queda de 0,9 ponto porcentual em relação ao mesmo período de 2024 e do menor nível para o mês de abril desde o início da série histórica", diz Perez.