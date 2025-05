Criptomoedas: bitcoin recua enquanto mercado avalia tarifas dos EUA e promessas de Trump

Por volta das 15h10 (horário de Brasília), o bitcoin caía 1,23%, cotado a US$ 106.353,98. O Ethereum avançava 0,64%, a US$ 2.667,99, de acordo com dados da Binance.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo Christopher Lewis, da FXEmpire, o bitcoin avançou em "rajadas" nos últimos 30 dias, chegando ao recorde de US$ 111 mil. Agora, o ativo se consolida na faixa de US$ 110 mil, em uma pausa considerada natural dentro de uma tendência de alta.

"Esse padrão é típico de mercados saudáveis e reforça a tendência de valorização. Caso supere com firmeza a região dos US$ 112 mil, projetamos alvos entre US$ 120 mil e US$ 125 mil no médio prazo", afirmou Lewis.

Entre os destaques corporativos, a Cantor Fitzgerald anunciou nesta semana as primeiras operações de sua nova unidade de financiamento com bitcoin. A novidade veio junto com o lançamento da Twenty One Capital, empresa de criptoativos criada por meio de uma combinação com a Cantor Equity Partners. Já a corretora digital Futu Holdings, sediada em Hong Kong, informou a entrada da Momoo, sua subsidiária, no mercado de criptoativos dos EUA.

No campo político, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, prometeu durante a conferência Bitcoin 2025, em Las Vegas, que o governo Trump manterá políticas favoráveis ao setor. Nesta quarta, 28, o presidente flexibilizou uma diretriz em um passo que abre as portas para que os detentores de planos de aposentadoria comprem Tokens de criptomoedas.