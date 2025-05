CEO da Nvidia, Jensen Huang vai vender US$ 800 milhões em ações da companhia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O plano de Huang, que expira no fim de 2025, ainda não realizou nenhuma venda de ações da empresa.

Ele pretende vender a mesma quantidade de ações do plano anterior, executado entre 14 de junho e 13 de setembro, que arrecadou um total de US$ 713 milhões, com preço médio de venda de US$ 118,83 por ação.

Com a disparada das ações da Nvidia, a nova rodada de vendas deve render bem mais. Com base no preço de fechamento de quarta-feira, de US$ 134,81, as ações cobertas pelo plano de Huang estão avaliadas em US$ 809 milhões.

A Nvidia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a disponibilidade de Huang para entrevistas.