ATP defende concorrência aberta no leilão do Tecon Santos 10

A Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) divulgou um posicionamento defendendo a concorrência aberta no leilão do Terminal de Contêineres Santos 10 (Tecon 10), ou seja sem restrições para empresas que já possuem ativos no Porto de Santos. "Um edital só é verdadeiramente competitivo quando é aberto, transparente e inclusivo", diz a entidade, que congrega 70 terminais privados do País. No desenho elaborado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), companhias já presentes no Porto de Santos só poderiam disputar a concessão caso o ativo não desperte interesse de entrantes. A proposta ainda precisa ser avaliada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Ontem, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) pediu que a Corte de Contas determine a suspensão do andamento do processo de concessão.

Para a ATP, restringir previamente o universo de interessados, mesmo com a justificativa de evitar concentração de mercado reduz as possibilidades de competição sem que haja uma análise clara dos impactos concretos. "Além de comprometer o princípio da isonomia, tal medida gera efeitos nocivos à atratividade dos ativos públicos, enfraquece a credibilidade dos certames e amplia a percepção de risco por parte dos investidores", complementa. A entidade defende ainda que caso haja indícios de risco de concentração excessiva de mercado, o caminho adequado está na atuação posterior dos órgãos de regulação e defesa da concorrência, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Nesse cenário, avalia que intervir previamente na concorrência do leilão, portanto, "além de exorbitar a competência das agências reguladoras setoriais, desorganiza a lógica do processo licitatório e compromete a busca pela proposta mais vantajosa". O posicionamento da ATP vem em linha com o manifesto divulgado ontem por representantes da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos (FPPA) e outras entidades. O documento assinado também pela Frente Parlamentar Brasil Competitivo, Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI), Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e Associação Comercial de Santos (ACS), ressalta que a restrição imposta pela Antaq pode limitar o número de participantes e, consequentemente, os investimentos no setor. Disputa