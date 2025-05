Apesar de ruído com IOF, dólar recua com ambiente externo favorável

Os negócios foram guiados pela reação à decisão de ontem à noite do Tribunal de Comércio dos EUA de suspender a maior parte das tarifas comerciais impostas por Donald Trump. A percepção de que instituições americanas reagem a possíveis excessos presidenciais é vista como positiva, embora não dissipem as incertezas trazidas pela nova administração.

Apesar do aumento dos ruídos políticos domésticos, com dúvidas crescentes em torno da manutenção das alterações no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o dólar apresentou queda firme no mercado local nesta quinta-feira, acompanhando a onda de enfraquecimento da moeda americana tanto em relação a divisas fortes quanto emergentes.

"O dólar está apanhando de todas as moedas. Continuamos a ver o movimento de realocação de portfólio, com investidores reavaliando os riscos de investimentos nos Estados Unidos" afirma Lima. "A decisão do tribunal sobre as tarifas de Trump é positiva ao mostrar que as instituições estão reagindo e que há limitações legais, mas ao mesmo tempo aumenta a insegurança porque não é definitiva".

O economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, afirma que o cenário externo tem "dominado a precificação" da taxa de câmbio, embora possa haver episódios esporádicos de maior influência do quadro interno, como o observado com na questão do IOF.

Afora uma alta pequena e pontual no início dos negócios, o dólar à vista operou em baixa no restante do pregão. Com mínima a R$ 5,6431, a moeda fechou em queda de 0,50%, a R$ 5,6670. A divisa sobe 0,35% na semana, mas tem perdas de 0,17% em maio. A desvalorização acumulada no ano é de 8,30%.

Na disputa jurídica, a corte de Apelações para o Circuito Federal dos EUA suspendeu, no fim da tarde de hoje, temporariamente decisão judicial anunciada ontem que havia anulado ordens executivas de Trump sobre tarifas. A medida cautelar vale "até nova ordem", enquanto a própria Corte avalia o pedido formal do governo para suspender os efeitos da decisão de primeira instância.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY voltou a cair abaixo da linha dos 100,000 pontos, com mínima aos 99,217 pontos. No fim da tarde, rondava pouco acima dos 99,300 pontos. A segunda leitura do PIB dos EUA no primeiro trimestre mostrou contração anualizada de 0,2%, menor que a esperada e que o resultado da primeira leitura (-0,3%). Já os pedidos semanais de auxílio-desemprego vieram acima do esperado.

Por aqui, a pauta dominante foi a novela do IOF, que está sob ataque do setor produtivo e do Congresso. Ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há alternativa, "no momento", para o aumento do imposto.