Agenda de revisão de gastos 'não sai da mesa', diz ecretário-executivo do Planejamento

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, disse nesta quinta-feira, 29, que a agenda de revisão de gastos "não sai da mesa" da pasta. Ele foi indagado por jornalistas se a reação do Congresso ao aumento de IOF não abriria uma janela de oportunidade para avançar sobre o tema.

"Não tem um dia, não tem uma semana, em que a gente não está tratando de revisão e melhorias, aperfeiçoamentos", disse Guimarães, na saída do 4º Congresso da Abipag, em Brasília. "Eu acho que toda janela de oportunidade tem que ser aproveitada."