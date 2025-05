Quem sabe BC veja dados de emprego e possa parar de aumentar juro, diz Marinho, após Caged

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, 28, que os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) entre janeiro e abril sugerem uma criação menor de empregos este ano do que em 2024. Por isso, defendeu que o Banco Central pare de aumentar a taxa Selic, para permitir o crescimento da economia e a geração de postos de trabalho.

O ministro pediu que o BC busque calibrar melhor a sua visão do futuro, e citou diversas ações do governo para manter a economia aquecida.

"É sinal que os programas para a Nova Indústria, as políticas de fomento ao crédito, financiamento, o papel desempenhado pelo BNDES, abastecido pelo dinheiro do FAT, vêm dando conta do recado e do planejado no processo de reindustrialização", disse Marinho.

Orçamento

O ministro do Trabalho afirmou também que é necessário olhar o Orçamento do País "por inteiro", quando indagado sobre eventuais impactos do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ele disse que pensar o equilíbrio orçamentário envolve vários pontos, entre eles as emendas parlamentares.