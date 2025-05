Lira cita R$ 600 bi de desonerações e diz que tem 'propostas reprodutivas' para compensar IR

O ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) afirmou nesta quarta-feira, 28, que existem "propostas reprodutivas" sugeridas por partidos para compensar a ampliação da isenção do Imposto de Renda, alvo de um projeto de lei do qual ele é relator. Ele citou, por exemplo, a medida levantada pelo seu partido para reduzir de forma linear as isenções tributárias concedidas pela União.

"O caso ali (proposto pelo PP) era aumentar a faixa de isenção, não aumentar a faixa de cobrança. E cobrar-se mais de alguns setores, inclusive com a diminuição linear de todas as desonerações, todos os incentivos que existem no Brasil, que não são poucos. São em torno de quase R$ 600 bilhões de desoneração, de incentivos, de não recolhimento por parte de setor A, de setor B, que pesam todo ano no bolso brasileiro. Então, tem propostas reprodutivas", disse após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou ainda que está "compilando" as sugestões de partidos e de instituições.