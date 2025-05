Japão: BoJ sofre prejuízo recorde com JGBs em meio a salto nos rendimentos dos títulos

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) amargou prejuízo recorde decorrente dos títulos do governo japonês (JGBs) que detém no último ano fiscal, diante do impacto de um salto nos rendimentos dos papéis.

O banco central japonês sofreu um prejuízo não realizado de 28,625 trilhões de ienes (US$ 198,29 bilhões) com os JGBs no ano encerrado em março, três vezes maior do que a perda de 9,434 trilhões de ienes do ano fiscal anterior.