Índice de Confiança da indústria sobe 0,9 ponto em maio, para 98,9 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 0,9 ponto na passagem de abril para maio, a 98,9 pontos, informou nesta quarta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na média móvel trimestral, o índice avançou 0,2 ponto, atingindo 98,4 pontos.

Apesar de esta ter sido a maior alta registrada no ano até agora, nota-se um aumento no nível dos estoques pelo segundo mês consecutivo, o que acende um sinal de alerta para os empresários, considera o economista do Ibre/FGV Stéfano Pacini. Em relação ao futuro, porém, a perspectiva é positiva. "Com ligeira melhora na demanda presente, as empresas reportam intenção de aumentar a produção nos próximos meses", afirma.