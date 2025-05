Espera-se que tarifas elevem inflação em 2025 e forneçam impulso menor em 2026, diz Fed na ata

Na ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 28, os dirigentes do BC dos Estados Unidos esperavam que as tarifas aumentassem inflação significativamente este ano e que fornecessem um impulso menor em 2026.

Assim,os membros do comitê consideraram que as expectativas de inflação de curto prazo podem afetar a persistência da inflação, a qual permanecia relativamente elevada no começo de maio.