Entidades e frentes parlamentares criticam restrição de participação em leilão do Tecon 10

Representantes da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos (FPPA), junto a entidades do setor, divulgaram um manifesto em defesa da livre concorrência na licitação do terminal portuário Tecon Santos 10, no Porto de Santos (SP). O documento expressa preocupação com as limitações impostas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que impedem empresas já atuantes no porto de participar da primeira fase do leilão.

O Tecon Santos 10 é uma nova área destinada à movimentação e armazenagem de cargas e contêineres, considerada estratégica para ampliar a capacidade do Porto de Santos, responsável por cerca de 40% da movimentação nacional de contêineres. A Antaq decidiu, como forma de inibir concentração de mercado, impedir que empresas que já operam terminais no porto participem do certame em uma primeira tentativa, o que, segundo as entidades, restringe a concorrência, prejudicando o processo licitatório.