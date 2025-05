Comitê do Fed votou por unanimidade na renovação linhas de swap de dólar e moeda estrangeira

A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 28, relevou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) votou por unanimidade a renovação de acordos de swap de liquidez em dólares e em moedas estrangeiras com o Banco do Canadá, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu e o Banco Nacional da Suíça.

Os dirigentes também notaram que os custos de empréstimos subiram de forma significativa diante de notícias tarifárias e que os dados disponíveis apontaram para saídas modestas de títulos de renda fixa.