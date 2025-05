Uruguai: BC mantém juros a 9,25% de forma unânime para garantir convergência da inflação a 4,5%

A inflação ficou em 5,36% em abril e está a caminho de atingir 24 meses consecutivos dentro do intervalo de tolerância (3%-6%). O núcleo da inflação oscilou em torno do teto do intervalo, sugerindo que ainda persiste uma rigidez que impede uma desinflação mais equilibrada.

O Banco Central do Uruguai (BCU) decidiu por unanimidade manter a taxa de política monetária em 9,25%, com o objetivo de continuar a convergência da inflação para a meta anual de 4,5%. Essa decisão aprofunda a postura contracionista da política econômica, dada a queda nas expectativas de inflação, informou o BC uruguaio.

As expectativas de inflação de dois anos dos analistas foram reduzidas de 5,8% para 5,5% e as dos mercados financeiros de 6,1% para 5,3%, pontuou o BCU.

As projeções de inflação de curto prazo do Banco Central mostram uma queda um pouco maior do que a prevista na reunião anterior do comitê, o que deve permitir que a meta de 4,5% seja atingida nos próximos 12 meses.

"No âmbito global, as projeções de crescimento, que já foram revisadas para baixo, continuam a ser afetadas pela incerteza persistente das políticas. No Uruguai, os indicadores de curto prazo mostram que a atividade continua menos dinâmica do que na reunião anterior", acrescentou a instituição.