Suprema Corte dos EUA dá vitória a Rio Tinto e BHP em processo sobre exploração de terra Apache

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta terça-feira, 27, pela vitória da Rio Tinto e da BHP, duas gigantes mineradoras unidas no projeto Resolution Copper, a explorarem a terras no Arizona, usadas para rituais sagrados dos indígenas Apaches. O resultado acontece após juízes rejeitarem um recurso do Apache Stronghold, um grupo de defesa dos nativos.

A defesa, no entanto, alega que a decisão viola o trato de 1852, que afirma que o governo dos EUA protegeria e "o mais breve possível designariam, estabeleceriam e ajustariam os limites territoriais" com os Apaches. No entanto, os "EUA nunca cumpriram formalmente" essa promessa.