Representantes de cidades e municípios do Brics+ se reúnem em Maricá, RJ

O objetivo do encontro é promover intercâmbio e fortalecimento do papel estratégico dos municípios na governança global, além de produzir um estatuto para a nova associação. Nesta terça-feira, 27, estiveram presentes à reunião o prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT/RJ), e o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD/RJ). O encontro se estende até esta quarta-feira, 28.

O município de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, sedia nesta semana a 1ª Assembleia da Associação de Cidades e Municípios do Brics+. O encontro reúne desde segunda-feira, 26, representantes de governos locais de 26 países.

O Brasil ocupa atualmente a presidência do Brics. Nos dias 6 e 7 de julho, a cidade do Rio de Janeiro sediará a Cúpula de Chefes de Estado do grupo, formado por 11 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. São países parceiros do Brics: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.