Principais bolsas da Europa estendem ganhos com alívio de tensões comerciais

São Paulo, 27/05/2025 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, ampliando ganhos do pregão anterior, ainda em meio ao alívio nas tensões comerciais entre EUA e União Europeia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,60%, a 553,83 pontos, depois de subir 1% ontem, em reação à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de adiar a imposição de uma tarifa de 50% a importações da UE, de 1 de junho a 9 de julho.

Após o recuo de Trump, uma porta-voz da Comissão Europeia disse ontem que EUA e UE concordaram em "acelerar as negociações comerciais e manter contato próximo".

O subíndice europeu de defesa era destaque no horário acima, com alta de 1,7%, após Trump ameaçar impor sanções adicionais à Rússia pela falta de progresso nas conversas de paz com a Ucrânia.

Dados benignos de confiança também contribuem para o apetite por risco na Europa. Em maio, o índice de sentimento econômico da zona do euro avançou para 94,8 pontos, vindo consideravelmente acima da previsão de analistas.