Previdência muda composição do CNPS e destina vagas para Fazenda, MPO, Casa Civil e Dataprev

O Ministério da Previdência confirmou uma mudança na composição do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) para ampliar a participação de outros órgãos do governo. Quatro vagas que eram, até então, destinadas à pasta, passarão a ser ocupadas por representantes da Casa Civil, Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento (MPO) e da Dataprev.

Além disso, o Ministério da Previdência encaminhou às centrais sindicais um ofício solicitando a substituição dos representantes no CNPS vinculados a entidades investigadas por fraudes em descontos associativos.