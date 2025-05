Ministério Público do Trabalho processa BYD por trabalho escravo em obras na Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) entrou nesta terça-feira (27) com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho contra a BYD por conta da descoberta de trabalhadores em situação análoga à escravidão nas obras da fábrica que irá montar carros da marca chinesa em Camaçari, na Bahia. A ação também inclui as empreiteiras China JinJiang Construction Brazil Ltda. e Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil Co. (atual Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil Co. Ltda.). As duas prestavam serviços exclusivos para a BYD.

O MPT quer que a montadora e as outras duas empresas paguem indenizações de R$ 257 milhões.