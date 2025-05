Margem Equatorial: "Não dá para abaixar a cabeça diante da pressão", diz ministro

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, concedeu entrevista à radio O POVO CBN Cariri / Crédito: AURÉLIO ALVES

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, em visita ao Cariri cearense, disse que “não dá para abaixar a cabeça” em relação às manifestações contra a exploração de petróleo, sobretudo na Foz do Rio Amazonas, da Margem Equatorial. A área vai do litoral do Rio Grande do Norte até o Amapá e, inclusive, já passou por etapas de estudos em Icapuí, a 201,78 km de Fortaleza.

A declaração do ministro foi dada nesta terça-feira, 27 de maio, em entrevista exclusiva à rádio O POVO CBN Cariri, ao ser questionado pelo jornalista Yago Pontes em relação às críticas de riscos exploratórios que a Margem Equatorial pode gerar e a como conciliar isso ao desenvolvimento econômico. "Estamos falando é de um direito à soberania que temos de defender. O Brasil tem entregue para o mundo tudo o que é consignado, nas conferências mundiais, de responsabilidade ambiental e diminuição das emissões, mais do que tem entregue. Os países que são consignatários é que têm faltado com seus compromissos, mas não no Brasil", criticou. Ele também defendeu a Petrobras, frisando que os brasileiros têm uma das empresas mais responsáveis no mundo em termos de tecnologia, de responsabilidade ambiental e social. "O Amapá, que tem 72% das suas terras preservadas por lei, tem 95% da nossa cobertura intacta. Então, nós entregamos mais do que nos é exigido em termos de lei. Então, não há nenhum descumprimento de regras ambientais. O que há é o direito de a gente explorar a Margem Equatorial", pontuou.

Waldez acrescentou ainda que o Governo tem o compromisso integral com a questão ambiental. “Fui governador, criei reserva de 2 milhões e meio de hectares. Temos desmatamento quase zero no Amapá.” A frase se refere aos dados de 2024, em que o estado não somente liderou, como foi o único estado da Amazônia Legal em preservação florestal no Brasil, com taxa zero de desmatamento, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O dado significa redução ante o acumulado de 3.133,48 km² até 2021, que equivale a 2,83% das áreas florestais da região.

O ministro declarou também que a comunidade internacional é, muitas vezes, pressionada pela grande geopolítica. “As ONGs, algumas brasileiras e internacionais, às vezes, servindo a outros interesses geopolíticos, querem impor ao Brasil uma condição de voltar a ser importador desse produto. Então, não é justo. Isso pode comprometer a indústria brasileira, pode comprometer o desenvolvimento do Brasil e a soberania do Brasil”, disse. Mais um ponto defendido por ele é que, disse, em 2033 o País vai estar em profunda decadência do pré-sal.