Governo dos EUA terá controle em empresa resultante do acordo Nippon Steel-U.S. Steel

O senador americano David McCormick afirmou nesta terça-feira que o acordo que permitirá à japonesa Nippon Steel investir na U.S. Steel garantirá um CEO e a maioria dos membros do conselho provenientes dos Estados Unidos, além da necessidade de aprovação do governo americano sobre certas funções corporativas.

Trump disse a repórteres, no domingo, que a U.S. Steel será "controlada pelos Estados Unidos" e que, caso contrário, não teria feito o acordo. "É um investimento e uma propriedade parcial, mas a U.S. Steel será controlada pelos EUA", acrescentou.

McCormick descreveu o veto do governo americano como uma "golden share" e sugeriu que a ideia partiu da própria proposta da Nippon Steel.

A Nippon Steel ainda não se manifestou sobre aceitar o parâmetro descrito por Trump e McCormick como alternativa a sua oferta de compra da empresa.

Enquanto buscava a aprovação de autoridades americanas para rever o veto à aquisição, a Nippon Steel aumentou gradualmente o valor que pretende investir na U.S. Steel além do preço da compra. Esse valor agora soma US$ 14 bilhões, segundo Trump, McCormick e a senadora estadual da Pensilvânia Kim Ward, que avaliou o negócio em US$ 28 bilhões.