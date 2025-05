General Motors vai investir US$ 888 milhões em fábrica de propulsão

Segundo a empresa, a fábrica continuará a produzir a quinta geração do motor enquanto se prepara para iniciar a produção dos novos tipos em 2027.

A General Motors planeja investir US$ 888 milhões em sua fábrica de propulsão de Tonawanda, no estado de Nova York, para dar suporte à produção de seus mais recentes motores V-8, informou a GM nesta terça-feira.

O investimento - que inclui novas máquinas, equipamentos, ferramentas e reformas de instalações - se baseia no trabalho da GM para impulsionar a produção nos últimos anos, incluindo um investimento de meio bilhão de dólares em sua fábrica de motores de Flint em 2023. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)