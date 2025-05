Fiesp: sonho do negócio próprio é desafio à atração de trabalhadores, mostra pesquisa

O desejo por empreender, especialmente entre jovens, se tornou um desafio à atração de mão de obra nas empresas em meio ao cenário de mercado de trabalho aquecido e escassez de trabalhadores apontada por alguns setores.

Esse é o retrato trazido por um estudo, baseado em pesquisas qualitativas e quantitativas com trabalhadores paulistas, produzido pelo Instituto Locomotiva a pedido da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Senai-SP.