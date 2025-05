Estados e municípios terão perda de R$ 4,5 bi por ano com reforma do IR, diz Barreirinhas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O secretário também destacou que a renda de Estados e municípios é de dois tipos: via fundo de participação e via retenção na fonte, a arrecadação direta. "Em relação ao primeiro ponto, o efeito é absolutamente neutro, porque o que deixa de entrar nos fundos de participação por conta da isenção da renda mais baixa é compensado pelo que vai entrar na fonte de renda pela renda mais alta. Aquele IR entra igualmente no Fundo de Participação do Estado e do Municípios. Então o efeito em relação ao fundo é absolutamente neutro", disse Barreirinhas, que participou de audiência pública na Comissão Especial do Imposto de Renda na Câmara nesta terça-feira.

E completou: "A rigor não é neutro. Por quê? Porque no ano passado, o fundo de participação dos Estados e dos municípios apresentou um crescimento real de aproximadamente 10% e, neste ano, pedi os dados para o Tesouro, o aumento será de 9% a 11%. E por que isso? Por causa de medidas que foram tomadas no Congresso Nacional para aumentar a arrecadação do IR."

Tributação 'injusta'

O secretário da Receita Federal ainda repetiu que a tributação no Brasil é injusta - um dos argumentos que baseiam o projeto de lei do governo que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, compensando a mudança com a taxação da alta renda.