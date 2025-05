Dia Livre de Impostos 2025: saiba quando é e quais lojas terão descontos

Durante o evento, produtos e serviços são comercializados sem o valor dos tributos embutidos , permitindo que os consumidores percebam o impacto dos impostos nos preços finais. A ação ocorre em diversas cidades do País, incluindo Fortaleza , onde chega à sua 19ª edição em 2025.

O Dia Livre de Impostos (DLI) é uma iniciativa promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) visando conscientizar a população sobre a elevada carga tributária no Brasil.

Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em 2024, os contribuintes precisaram trabalhar até o dia 28 de maio — o equivalente a 149 dias — para pagar impostos, taxas e contribuições exigidos pelos governos federal, estadual e municipal.

A data foi escolhida para simbolizar o período do ano em que os brasileiros, em média, terminam de pagar seus tributos e começam a trabalhar para si mesmos.

Lojas participantes do Dia Livre de Impostos em Fortaleza?

A expectativa é reunir mais de 500 empresas na capital cearense, entre lojas de rua, shoppings, farmácias, supermercados e e-commerces.

Os descontos podem chegar a até 70%, dependendo da adesão de cada estabelecimento, que define quais itens terão os tributos descontados.

É possível consultar quais as lojas participantes do DLI por todo o Brasil por meio do site da iniciativa. Basta selecionar a categoria e o estado e pesquisar.