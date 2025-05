Crato, Juazeiro e Barbalha somam mais de R$ 170 milhões em dívidas de tributos

As três cidades juntas formam o Crajubar, no Cariri, e lançaram, cada uma, seu próprio programa de regularização fiscal (Refis)

Balanço divulgado pelos municípios Crato , Juazeiro do Norte e Barbalha ( Crajubar ), no Cariri, mostra que eles totalizam mais de R$ 170 milhões em dívidas tributárias.

“O IPTU realmente, de fato, é o carro-chefe. Muita gente, infelizmente, na realidade de Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, dos municípios cearenses e brasileiros, essa questão do IPTU é muito complicada.

O fato é que a pessoa mais humilde, de zonas periféricas do município, são as melhores pagadoras, são as mais conscientes. E, de fato, empresas grandes, que têm áreas enormes de IPTU, que ali gera IPTU, como também contribuintes que têm sua capacidade contributiva bem maior do que a maioria das pessoas, esses são realmente os mais inadimplentes.”

Já Juazeiro do Norte contabiliza aproximadamente R$ 53 milhões em créditos tributários em aberto. O município já iniciou a vigência de seu programa de refinanciamento e intensifica as ações de fiscalização fiscal com foco na identificação de inconsistências em declarações de empresas.