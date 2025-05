Coordenador faz reunião interna e prevê audiências públicas do GT da reforma administrativa

O Grupo de Trabalho (GT) da reforma administrativa na Câmara dos Deputados realizou uma primeira reunião interna nesta terça-feira, 27. Participaram do encontro o coordenador Pedro Paulo (PSD-RJ), a equipe do parlamentar, e o deputado Zé Trovão (PL-SP), que articulava a criação do grupo há semanas.

A composição do GT ainda não está fechada, mas alguns nomes de integrantes foram confirmados: Zé trovão (PL), Pedro Campos (PSB), Rogério Correia (PT), Tulio Gadelha (Rede) e Fausto Junior (União).

Pedro Paulo espera que até sexta-feira o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), publique o ato de criação do grupo. Antes, o parlamentar havia dito que sua indicação para a coordenação, feita pelo X, era o gatilho para os 45 dias que o grupo terá para discutir o tema. Com a perspectiva de a contagem do prazo ter início com a formalização da criação do GT, o prazo ficaria para 14 de julho. "Ganharíamos mais uma semana", indicou o relator.