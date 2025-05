BCE/Villeroy de Galhau: normalização da política na zona euro provavelmente não está completa

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, afirmou que a normalização da política monetária da zona do euro provavelmente não acabou, em discurso preparado para um evento nesta terça-feira, 27.

"Essa normalização provavelmente não está completa, e provavelmente veremos isso em nossa reunião na próxima semana", disse, em referência à decisão de juros do BC europeu na próxima quinta-feira, 5 de junho.