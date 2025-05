Aneel dá aval para prorrogação por 30 anos do contrato de concessão da Neoenergia Pernambuco

Há dois requisitos centrais para a prorrogação, conforme decreto do governo publicado em junho de 2024. O primeiro é a verificação se houve descumprimento da prestação do serviço adequado nos cinco anos anteriores ao da recomendação de prorrogação.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 27, por maioria, o processo de prorrogação contratual por 30 anos da Companhia Energética de Pernambuco (Neoenergia Pernambuco). Com o aval da reguladora, cabe ao Ministério de Minas e Energia (MME) decidir pela prorrogação. A distribuidora atendeu os critérios obrigatórios para a prorrogação contratual.

Com base nesses novos critérios, ele votou por negar a prorrogação da Neoenergia Pernambuco. No mês passado, o diretor já havia apresentado uma proposta que mensurava especificamente a média da relação entre "DEC Expurgo" e o "DEC Limite".

O decreto também prevê a mensuração da eficiência na gestão econômico-financeira, visando atestar a capacidade de a concessionária honrar seus compromissos de forma sustentável. O cálculo do indicador abrange os anos de 2021 a 2024.

Na avaliação das interrupções de longa duração no serviço de energia são admitidas algumas exceções, denominadas de "expurgos". Exemplos são situações de emergência ou suspensão por inadimplemento do consumidor. Além disso, a Aneel estabelece limites para o DEC, que mede o tempo médio, em horas, em que as unidades consumidoras ficam sem energia.

Pela proposta do diretor Mosna, o serviço seria considerado inadequado se a média calculada sobre os últimos três anos superasse o nível de 140%, na relação entre "DEC Expurgo" e o "DEC Limite".

Além de Mosna, o ex-diretor Ricardo Tili, também havia defendido - em reunião do mês passado, antes de deixar a agência - que seria necessário critérios adicionais para verificar a prorrogação do total de 19 contratos de distribuição previstos para avaliação da Aneel.