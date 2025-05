África do Sul nega tratamento preferencial para Starlink, de Musk, e defende regras de inclusão

O ministro das Comunicações da África do Sul negou nesta terça-feira, 27, que uma proposta para flexibilizar as exigências de participação acionária negra em empresas de tecnologia tenha sido feita com o objetivo de beneficiar a Starlink, empresa do bilionário branco Elon Musk, nascido no país.

Pelas leis sul-africanas, companhias estrangeiras precisam vender 30% de suas subsidiárias para acionistas negros ou de outros grupos raciais historicamente desfavorecidos pelo regime do apartheid, para obter uma licença de operação.