Taxas futuras de juros têm alta nos vencimentos longos com incertezas no quadro fiscal

As taxas de juros negociadas no mercado futuro doméstico registram oscilações contidas em toda a curva, mas em um movimento de inclinação, com viés de baixa na ponta curta e leve alta nos vencimentos longos. Na avaliação do economista sênior e sócio da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto, esse comportamento reflete a continuidade do desconforto do mercado com a questão fiscal do País. "Embora seja preciso ressaltar que há um esforço por parte da equipe econômica, o modelo econômico criado pelo governo chegou ao limite", afirma.

O economista ressalta ainda o mal estar gerado pelas notícias atabalhoadas da última quinta-feira, quando o governo viu uma notícia positiva (a contenção de gastos de R$ 31,3 bilhões) se transformar em um fato negativo, com o posterior anúncio do aumento do IOF.