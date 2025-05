Superintendência do Cade aprova operação entre Klabin S.A e Maracanã Geração de Energia

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o ato de concentração envolvendo a Klabin S.A. e a Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. O despacho está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 26.

Segundo informações disponibilizadas no parecer no Cade, trata-se da aquisição, pela Klabin, de participação minoritária sem controle em Sociedade de Propósito Específico (SPE), que é a Sociedade-Alvo. Essa SPE, até a data do fechamento da Operação, deverá ser constituída e controlada, direta ou indiretamente, pela Maracanã.