PIS/Cofins na base da CPRB e 'revisão da vida toda' do INSS estão na pauta da semana do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar na sexta-feira, 23, no plenário virtual, se os valores do PIS/Cofins podem compor a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - o caso tem impacto estimado em R$ 1,3 bilhão para os cofres públicos. No plenário físico, os ministros podem retomar julgamento que trata sobre a "revisão da vida toda" das aposentadorias - tese já derrubada pela Corte, agora em fase de recursos.

Plenário físico