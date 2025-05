Focus: projeção de Selic 2026 atualizada nos últimos 5 dias úteis passa de 12,25% para 12,50%

Considerando apenas as 78 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para o fim de 2025 também se manteve em 14,75%.

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 continuou em 14,75% pela terceira semana consecutiva. Os juros estão nesse nível desde 7 de maio, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa em 0,5 ponto porcentual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na ata da reunião de maio, o Copom afirmou que a taxa básica de juros está em nível "significativamente contracionista" e "já tem contribuído e seguirá contribuindo para a moderação de crescimento." "Dadas as defasagens inerentes aos mecanismos de política monetária, espera-se que tais efeitos se aprofundem nos próximos trimestres", afirmou o comitê.

A mediana para a Selic no fim de 2026 também ficou estável em 12,50% nesta edição do Focus. Mas, levando em conta apenas as 78 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária subiu de 12,25% para 12,50%.

A estimativa intermediária para o fim de 2027 continuou em 10,50%. Já a mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,0%.