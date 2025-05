Dólar sobe com commodities em baixa e liquidez fraca por feriados nos EUA e Reino Unido

O dólar opera em alta moderada frente ao real na manhã desta segunda-feira, 26, após breve queda nos primeiros negócios. A liquidez está reduzida devido aos feriados nos EUA e Reino Unido. O dólar avança após recuo de 2,21% no minério de ferro na China, enquanto o petróleo oscila sem direção definida. A semana promete mais volatilidade no câmbio com a definição da Ptax do fim de maio na sexta-feira.

Na agenda local, o Banco Central informou que o déficit em conta corrente do Brasil foi de US$ 1,347 bilhão em abril, menor que o esperado (US$ 2 bilhões), mas o maior para o mês de abril desde 2024, quando foi de US$ 1,722 bilhão, segundo o Banco Central.