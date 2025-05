Consumo de sorvete supera previsões e cresce 8,5% em 2024, diz Abrasorvete

O consumo de sorvete teve crescimento de 8,5% no ano passado, superando as expectativas do setor, de avanço de 5%. O dado é da Abrasorvete, associação que representa fabricantes, fornecedores, distribuidores e varejistas de sorvete.

Pesquisa realizada pela entidade com associados mostra que mais da metade das empresas (56,4%) teve crescimento das vendas na alta temporada.