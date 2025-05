Alckmin diz que expectativa é assinar até o fim do ano acordo entre Mercosul e UE

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou nesta segunda-feira, 26, as oportunidades abertas pela transição energética à indústria brasileira durante encontro com empresários do setor no Rio. Ele também aproveitou o encontro para elencar as medidas lançadas pelo governo para apoiar a competitividade do setor produtivo, e disse que a expectativa é assinar até o fim do ano o acordo entre Mercosul e União Europeia.

Segundo Alckmin, o programa Acredita Exportação, de devolução de créditos tributários acumulados por micro e empresas exportadoras, deve ser votado nesta semana no Senado, após aprovação pela Câmara. A medida visa a uma transição até a implementação da reforma tributária, que, com o imposto sobre valor agregado, vai acabar com o acúmulo de impostos não compensados ao longo da cadeia produtiva.