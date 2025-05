Alckmin: Acionamos todos os mecanismo de defesa comercial em importações; não é protecionismo

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira, 26, que o governo acionou todos os mecanismos de antidumping e de defesa comercial para evitar uma "enxurrada" de importações de outros países, com o desvio de comércio após o "tarifaço" dos EUA.

Ele não citou diretamente a China, embora seja este o país com maior potencial de desvio de comércio, após a onda de tarifas protecionistas adotadas no governo de Donald Trump. "Com a questão das tarifas o agro é beneficiado, mas a indústria precisa ficar atenta para não desaguar tudo no Brasil, vamos ficar com lupa nas importações, defesa comercial total, caso contrário vai ser uma enxurrada de produtos industriais importados no Brasil", declarou.