Gripe Aviária: Ceará tem três casos suspeitos em investigação

EXPORTAÇÃO de carne de frango do Brasil está suspensa para diversos países / Crédito: Adobestock

Há 18 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no País, conforme atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, às 13h de ontem. Destas, três ocorrências são no Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As investigações estão em andamento com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. No Ceará, os casos sob suspeita foram notificados em galinheiros de subsistência localizados nos municípios de Salitre e Quixadá. Além de outro, relacionado à ave silvestre, em Icapuí.