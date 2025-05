Trump dá fim à trégua na guerra comercial com ameaças à União Europeia e à Apple

Em postagens em sua rede social, a Truth Social, o republicano criticou Tim Cook, presidente executivo da Apple, e diplomatas europeus que, segundo ele, são "muito difíceis de lidar". Trump afirmou ainda que as negociações comerciais em andamento "não estavam levando a lugar nenhum".

Após semanas de trégua na guerra comercial deflagrada em seu segundo mandato, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira, 23, taxar produtos da União Europeia (UE) em 50% a partir de 1.º de junho e também cobrar tarifas de 25% de iPhones produzidos fora do país.

A nova investida de Trump desencadeou novos receios no mercado. Ontem, as Bolsas americanas caíram. Dow Jones fechou em queda de 0,61%, S&P 500 em baixa de 0,67% e Nasdaq com retração de 1%.

Mais tarde, em entrevista coletiva, Trump disse que "as conversas com a UE estão indo muito devagar". "Eles tiram muita vantagem de nós, comercialmente falando. Eu sei como 'jogar o jogo'", afirmou o republicano.

"A UE tem um problema de ação coletiva. São 27 países, mas eles estão sendo representados por este único grupo em Bruxelas. Então, parte do feedback que tenho recebido é que os países envolvidos nem sabem o que a UE está negociando em nome deles."

Em entrevista à emissora Fox News nesta sexta, 23, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que esperava que a ameaça de Trump "acenda uma chama na UE". Segundo ele, as propostas oferecidas pelas autoridades europeias até agora ficaram aquém daquelas apresentadas por outros parceiros comerciais dos EUA.

O bloco europeu informou ontem que não comentaria as declarações de Trump e seus assessores. Ministros da Alemanha e da Suécia, porém, criticaram a ameaça.

No início de abril, o presidente americano impôs uma tarifa geral de 20% à UE como parte de sua ofensiva comercial global. Em seguida, porém, ele suspendeu a iniciativa por 90 dias. Um imposto básico de 10% sobre produtos da UE e taxas sobre carros, aço e alumínio permanecem em vigor.

Em publicação no X, a ministra das Finanças da Suécia, Elisabeth Svantesson, acusou Trump de escalar as tensões comerciais em nível "não razoável e que pode prejudicar" ambas as economias. "Precisamos de mais comércio livre, não menos", escreveu. "Ao mesmo tempo, temos que acelerar esforços para tornar a Suécia mais atrativa para investimentos, mesmo em situação incerta como essa."

Já o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que as tarifas "não ajudam ninguém" e levam a mais "sofrimento nos mercados", em comentários a repórteres em Berlim, segundo veículos de comunicação internacionais.

Wadephul disse que continuará a apoiar as negociações com Washington, mas sinalizou busca por outros acordos. Conforme a agência de notícias Reuters, o ministro alemão afirmou que espera conseguir um acordo de livre comércio com a Índia até o fim deste ano.