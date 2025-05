Tanure faz oferta para comprar fatia de controle da Novonor na Braskem

A negociação envolveu o empresário e a companhia, que também tem buscado um comprador para sua parte na petroquímica, em esforço paralelo ao do banco de investimento Morgan Stantey e o BTG Pactual, que trabalham na venda há bastante tempo.

O empresário Nelson Tanure fez uma proposta para aquisição da fatia controladora que a Novonor (ex-Odebrecht) tem na Braskem, apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com pessoas a par do assunto. Um fato relevante deve ser divulgado após o fechamento do mercado financeiro. Procurada, a Novonor não comentou.

Segundo as pessoas que acompanham o caso, os bancos credores da Novonor, que têm as ações da Braskem em garantia a empréstimos concedidos no passado pela então Odebrecht, foram comunicados sobre tal oferta na quinta-feira, 22, à noite. A apresentação dos termos de tal proposta deve ser feito na segunda-feira, 26.

A Novonor deve manter uma fatia na empresa, como vinha defendendo em todas as propostas feitas anteriormente, afirmou uma dessas pessoas. Posteriormente, conversas devem acontecer também com a Petrobras, que é sócia da Novonor na Braskem.

Os bancos credores vinham em processo acelerado para conversão dessas garantias em ações e alocá-las em um fundo de investimento em participações (FIP), que seria gerido pela gestora Geribá, que não faz mais parte do plano. Os bancos já discutiam aspectos de governança com a Petrobras dentro do plano alternativo à venda da petroquímica. Um novo acordo de acionistas também era discutido.

A expectativa era que um memorando de entendimento entre os bancos e a petrolífera envolvendo o controle compartilhado da Braskem fosse divulgado no primeiro semestre e um acordo final no final do ano.