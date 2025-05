O Produto Interno Bruto (PIB) do Peru avançou 3,9% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com igual período de 2024, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 23, pelo Instituto Nacional de Estatística e Informática (Inei). O resultado representa uma desaceleração após o PIB do país subir 4,2% no quarto trimestre de 2024, também em relação ao ano anterior.