Não há nenhuma sinalização explícita do Copom para próxima reunião, diz diretor do BC

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, afirmou nesta sexta-feira, 23, que não há qualquer sinalização explícita acerca dos próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom), que passou a adotar uma postura dependente de dados. A declaração foi dada durante participação em evento da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio.

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central disse que o assunto inevitável do momento é a incerteza, "grande candidata a palavra do ano de 2025". Picchetti observou que, no cenário atual, o dólar desvaloriza sem parar, e começou a ter prêmio de risco em ponta longa da curva dos Estados Unidos.

Picchetti assegurou que o compromisso do comitê é com o centro da meta, e não com o intervalo de tolerância, de 1,5% a 4,5%.

As tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump mudaram as próprias relações entre as variáveis econômicas. "Isso é incerteza", apontou.

"Cenários são uma boa ideia, mas tem que ser colocado com muito cuidado para não causar mais problemas do que estamos tentando resolver", ponderou Picchetti.

Ele citou o discurso do presidente do BC no evento, Gabriel Galípolo, mencionando que variáveis não observáveis representam um "desafio enorme" para estimar de forma robusta cenários possíveis. Picchetti citou como exemplo o Canadá, que traçou cenários com hipóteses alternativas a respeito das tarifas "que são muito diferentes entre si".

O diretor do Banco Central disse que há sinais incipientes de alguma desaceleração na atividade econômica, mas que o País ainda mostrará um primeiro semestre robusto. Picchetti citou os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) e do Monitor do PIB da FGV, que ainda mostram setores econômicos resilientes, embora as expectativas para o agro tenham puxado muito o PIB.

"O agro puxou o PIB, mas você vê que, tirando o Agro, todos os setores estão mostrando resiliência", frisou o diretor.

Picchetti mencionou que o Monitor do PIB e IBC-Br surpreenderam para cima nas últimas leituras, mas que as expectativas mostram que o desemprego parou de cair, com até elevação na ponta. Além disso, as sondagens de confiança dos diferentes setores econômicos feitas pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) mostram uma disseminação no sentimento de arrefecimento, o que também é observado pelo BC na condução da política monetária.