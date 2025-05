Ministros da Alemanha e da Suécia criticam ameaça de Trump sobre elevar tarifas contra UE a 50%

Ministros da Alemanha e da Suécia criticaram na manhã desta sexta-feira, 23, a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de elevar tarifas contra a União Europeia (UE) a 50%. Um porta-voz oficial afirmou ao Wall Street Journal que o bloco não comentará as ameaças antes da ligação entre o representante comercial americano (USTR), Jamieson Greer, e o comissário do Comércio europeu, Maros Sefcovic, marcada para 12h30 (de Brasília).

Em publicação no X, a ministra das Finanças da Suécia, Elisabeth Svantesson, acusou Trump de escalar as tensões comerciais em nível "não razoável e que pode prejudicar" ambas as economias. "Precisamos de mais comércio livre, não menos", escreveu. "Ao mesmo tempo, temos que acelerar esforços para tornar a Suécia mais atrativa para investimentos, mesmo em situação incerta como essa."