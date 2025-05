Gol suspenderá voos de Fortaleza para os Estados Unidos a partir de agosto

Os voos operados pela Gol em Fortaleza com destino para Orlando e Miami serão suspensos a partir agosto. Segundo a companhia, as rotas serão operadas apenas nos períodos de alta temporada, nos meses de julho, dezembro e janeiro.

Conforme a empresa, a medida foi tomada devido a um "ajuste de malha". O secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, informou que essa decisão já havia sido comunicada à Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).