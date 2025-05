Galípolo: BC tem as ferramentas para persecução das suas metas, mesmo que desagradem

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 23, que a autoridade monetária tem as ferramentas necessárias para persecução das suas metas, mesmo que "desagradem".

"O Banco Central tem ferramentas pra alcançar suas metas. Alguém pode reclamar, pode não gostar, mas está dentro do alcance do Banco Central", discursou Galípolo, no Seminário Anual de Política Monetária, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), no Riod e Janeiro.