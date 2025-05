Fávaro: Coreia do Sul vai regionalizar restrição a frango brasileiro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que a Coreia do Sul flexibilizou as suspensões sobre a importação de frango brasileiro, proibindo, a partir de agora, apenas a importação de carne de aves e derivados provenientes do Rio Grande do Sul. "Alguns países já estão revendo o seu protocolo. Por exemplo, a Rússia regionalizou (ao Rio Grande do Sul) e, agora, a Coreia do Sul acabou de nos avisar que também está regionalizando", disse Fávaro a jornalistas após participar de encontro do presidente Lula e do presidente da Angola, João Lourenço, com representantes de produtores rurais.

O embargo ocorre em virtude da confirmação de um caso de gripe aviária em plantel comercial em Montenegro (RS), há uma semana. O protocolo acordado entre Brasil e Coreia do Sul no certificado sanitário internacional previa a suspensão das compras de frango brasileiro de todo o território nacional em caso de gripe aviária, mas as autoridades sul-coreanas optaram pela redução das restrições após as medidas de contenção da doença adotadas pelo Brasil.