Existe incerteza exacerbada no cenário externo, que tem a ver também com fiscal, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 23, que existe uma incerteza exacerbada no cenário externo, que tem a ver também com a questão fiscal.

Galípolo comentou a política monetária americana, lembrando que a vitória do presidente norte-americano Donald Trump trouxe mudanças no cenário do Federal Reserve, que vinha conseguindo entregar uma desinflação. O presidente do BC lembrou que, no começo de 2025, ganhou força a ideia de que as tarifas anunciadas pelo governo Trump poderiam desacelerar a economia global. No caso do Brasil, ele lembra que havia uma sensação no primeiro trimestre, de que o País tivesse uma posição mais privilegiada que seus pares, pelo fato de ter parceiros comerciais mais diversificados e ser menos dependente do mercado norte-americano.